Την Κυριακή στην Γενεύη η συνάντηση των συμβούλων της Ε3 με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Στάρμερ: Η προσοχή της Ουκρανίας είναι στραμμένη στην πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε το Σάββατο ότι το επίκεντρο για την Ουκρανία είναι πλέον η συνάντηση στη Γενεύη, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.



«Νομίζω ότι τώρα η προσοχή είναι έντονα στραμμένη στη Γενεύη αύριο και στο αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο το πρωί», είπε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις επόμενες ημέρες και ότι θα έχει συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «σε περίπου μία ώρα».

Μερτς: Ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε καταστήσει σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή το βράδυ, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι πόλεμοι δεν μπορούν να τερματιστούν από μεγάλες δυνάμεις πάνω από τα κεφάλια των χωρών που πλήττονται», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

«Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς καταρρεύσει, θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Γιοχάνεσμπουργκ.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από ένα καλό αποτέλεσμα για όλους», πρόσθεσε.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι υπενθύμισε στον Τραμπ πώς η Ρωσία αντιμετώπισε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, μια συμφωνία του 1994 κατά την οποία το Κίεβο παρέδωσε τον πυρηνικό του οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Γι’ αυτό τώρα πρέπει να δοθούν άλλες εγγυήσεις ασφαλείας, να γίνουν άλλες, πιο αξιόπιστες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Κόστα: Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία τη Δευτέρα

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».