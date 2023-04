Τηλεφώνημα Κινέζου προέδρου Σι στον Ζελένσκι: Το Πεκίνο θα ορίσει ειδικό απεσταλμένο για το ουκρανικό

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης CCTV.

Πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ομόλογοι αντάλλαξαν απόψεις για τους δεσμούς Κίνας -Ουκρανίας και την εμπόλεμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η δεύτερη.

Ο Σι τόνισε ότι η πολύπλοκη εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή κατάσταση προσθέτοντας ότι η Κίνας στήριζε πάντα την ειρήνη και ο πυρήνας της στάσης της είναι να παροτρύνει προς την ειρήνη και να προωθεί το διάλογο.

Τέλος, είπε ότι το Πεκίνο θα ορίσει ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με όλα τα μέρη.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε ότι είχε μια «μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο.» προσθέτοντας ότι πιστεύει «πως αυτό το τηλεφώνημα, καθώς και ο διορισμός Ουκρανού πρέσβη στην Κίνα θα δώσουν μια ισχυρή ώθηση στις διμερείς σχέσεις».

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.