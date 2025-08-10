Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου για το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ στη Γάζα με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος, να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι και να ηττηθεί η Χαμάς.

Τα εναπομείναντα εδάφη της Χαμάς προσδιορίστηκαν από τον Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ως ευρισκόμενα στην πόλη της Γάζα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την αρχή του πολέμου.





