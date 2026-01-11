Τηλεφωνική επικοινωνία του Κύπριου ΥΠΕΞ με τον Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις σε Συρία και Ιράν

Επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση, έγινε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις διατλαντικές σχέσεις, τη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ και την περιφερειακή συνεργασία, τις περιφερειακές εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν, τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή δέσμευση για κοινή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου και της συνεργασίας, προς υποστήριξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.