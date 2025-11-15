Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου: Στο επίκεντρο Γάζα, πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και Συρία

Επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα εξής θέματα:

τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και την εκεχειρία

την κατάσταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

την περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία

Νωρίτερα, ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Συζήτησαν για την ενέργεια και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα διμερούς συνεργασίας και επίκαιρα διεθνή θέματα.

Μεταξύ άλλων, οι ηγέτες εξέτασαν νέα κοινά έργα, ιδίως την κατασκευή του τρίτου ενεργειακού μπλοκ στον πυρηνικό σταθμό της Λευκορωσίας.