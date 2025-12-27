Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος

Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, από κοινού με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, επί τη βάσει των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Πρόθυμων να συνδράμουν την Ουκρανία χωρών, της οποίας Συμμαχίας πρόεδροι είναι, ως γνωστόν, η Γαλλία και η Βρετανία. Τέλος στην ανακοίνωση της Γαλλίας επισημαίνεται ότι οι ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.