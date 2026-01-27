Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν την Τρίτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 27, 2026
Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari…
Στην ατζέντα της συνομιλίας τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι εξελίξεις στη Συρία, η διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα, καθώς και οι εμπορικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των δύο χωρών.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των δύο χωρών.
Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του για την επιτυχή λειτουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, δηλώνοντας ότι η παύση της ανθρωπιστικής κρίσης και η ανοικοδόμηση της περιοχής μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.