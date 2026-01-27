Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν την Τρίτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Στην ατζέντα της συνομιλίας τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι εξελίξεις στη Συρία, η διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα, καθώς και οι εμπορικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του για την επιτυχή λειτουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, δηλώνοντας ότι η παύση της ανθρωπιστικής κρίσης και η ανοικοδόμηση της περιοχής μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.