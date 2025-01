TikTok: Σύντομα ξανά διαθέσιμο στις ΗΠΑ - Ευχαριστεί τον Τραμπ

Το TikTok ανακοίνωσε ότι εργάζεται για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στην πλατφόρμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού ανέστειλε τη λειτουργία της για να συμμορφωθεί με νόμο που ψηφίστηκε στο Κογκρέσο.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Χ η εταιρεία ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαβεβαίωση προς τους παρόχους ότι δεν θα τους επιβληθούν οι σοβαρές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Πρόκειται για πολύ βαριά πρόστιμα για αυτούς τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, έως και 5.000 ανά χρήστη για καταστήματα εφαρμογών.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…