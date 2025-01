Τραμπ: Εκτελεστικό διάταγμα για την αναβολή της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ

Εκτελεστικό διάταγμα για την αναβολή της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ, ετοιμάζεται να εκδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζητώ από τις εταιρείες να μην αφήσουν το TikTok να κλείσει! Θα εκδώσω εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα για να παρατείνω το χρονικό διάστημα πριν τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις του νόμου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας. Η εντολή θα διασφαλίσει επίσης ότι δε θα υπάρξει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία βοήθησε να αποτραπεί το κλείσιμο του TikTok πριν από την εντολή μου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ να κατέχουν το 50% του TikTok για να προστατεύσουν την πλατφόρμα. «Χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ, δεν υπάρχει TikTok», έγραψε. «Η αρχική μου σκέψη είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών ή/και νέων ιδιοκτητών, με την οποία οι ΗΠΑ αποκτούν 50% ιδιοκτησία», ανέφερε.

Το πρωί της Κυριακής σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «σώστε το TikTok».

Trump just posted this on Truth Social



“SAVE TIKTOK” pic.twitter.com/mwKKpeWXSW