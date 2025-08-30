Τι θα γίνει με τους δασμούς Τραμπ μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου ότι είναι «παράνομοι»

Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Γιατί το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά του προέδρου;

Η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι τα δικαστήρια είχαν εγκρίνει την επείγουσα χρήση δασμών από τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον που ακολούθησε την απόφασή του να τερματίσει μια πολιτική που συνέδεε το αμερικανικό δολάριο με την τιμή του χρυσού. Η κυβέρνηση Νίξον επικαλέστηκε με επιτυχία τότε την εξουσία της βάσει του Νόμου περί Εμπορίου με τον Εχθρό του 1917.

Τον Μάιο, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη απέρριψε το επιχείρημα, κρίνοντας ότι οι δασμοί του Τραμπ για την Ημέρα της Απελευθέρωσης «υπερβαίνουν κάθε εξουσία που έχει παραχωρηθεί στον πρόεδρο» βάσει του νόμου περί έκτακτης ανάγκης.

Την Παρασκευή, το ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι «φαίνεται απίθανο το Κογκρέσο να σκόπευε... να χορηγήσει στον Πρόεδρο απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει δασμούς».

Πού οδηγεί αυτό την εμπορική ατζέντα του Τραμπ;

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι εάν οι δασμοί του Τραμπ καταργηθούν, ίσως χρειαστεί να επιστρέψει μέρος των εισαγωγικών φόρων που έχει εισπράξει, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα έσοδα από τους δασμούς ανήλθαν σε 159 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Ιούλιο, υπερδιπλάσια από ό,τι ήταν την ίδια χρονική στιγμή το προηγούμενο έτος.

Πράγματι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε σε νομική κατάθεση αυτόν τον μήνα ότι η ανάκληση των δασμών θα μπορούσε να σημάνει «οικονομική καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εναλλακτικές Τραμπ

Ο Τραμπ έχει όντως εναλλακτικούς νόμους για την επιβολή φόρων εισαγωγής, αλλά αυτοί θα περιόριζαν την ταχύτητα και τη σοβαρότητα με την οποία θα μπορούσε να ενεργήσει. Για παράδειγμα, στην απόφασή του τον Μάιο, το εμπορικό δικαστήριο σημείωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί πιο περιορισμένη εξουσία να επιβάλλει δασμούς για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων βάσει ενός άλλου νόμου, του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Αλλά αυτός ο νόμος περιορίζει τους δασμούς στο 15% και σε μόλις 150 ημέρες για τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλα εμπορικά ελλείμματα.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να επικαλεστεί δασμούς χρησιμοποιώντας διαφορετική νομική εξουσία όπως έκανε με τους δασμούς σε ξένο χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα. Αλλά αυτό απαιτεί έρευνα του υπουργείου Εμπορίου και δεν μπορεί να επιβληθεί απλώς κατά την κρίση του προέδρου.

Παράνομοι οι περισσότεροι δασμοί Τραμπ λέει ομοσπονδιακό Δικαστήριο - «Ισχύουν κανονικά», λέει ο πρόεδρος

Υπενθυμίζεται ότι η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Τραμπ: Αν επικρατήσει η απόφαση θα καταστρέψει τις ΗΠΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση Τταμπο ο οποίος χαρακτήρισε «σσφαλμένη» την απόφαση του Εφετείου, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

«Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν πλέον τεράστια εμπορικά ελλείμματα και άδικους δασμούς ή μη δασμολογικά εμπόδια που επιβάλλονται από άλλες χώρες, είτε είναι φίλοι είτε εχθροί, και που υπονομεύουν τους Βιομηχάνους, τους Αγρότες μας και όλους τους υπόλοιπους. Αν αυτή η Απόφαση επικρατήσει, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» προσθέτει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.