Τα drones έχουν προκαλέσει όλο και περισσότερες αναταραχές στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οδηγώντας σε κλεισίματα αεροδρομίων και ακυρώσεις πτήσεων.

Τα βλέμματα όλων έχουν στραφεί προς τη Ρωσία, καθώς η ένταση με τη Δύση έχει αυξηθεί λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία, αν και η Μόσχα έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη και οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία. Όποιος κι αν βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται υπό πίεση να βρουν λύσεις.

Γιατί τα drones αποτελούν επιδεινούμενο πρόβλημα στα αεροδρόμια;

Τουλάχιστον 18 ύποπτα drones έχουν εντοπιστεί στη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία από την υπηρεσία παρακολούθησης Enigma από τις 16 Σεπτεμβρίου, πολλά - αν και όχι όλα - κοντά σε αεροδρόμια.

Οι εισβολές drones έχουν επηρεάσει αεροδρόμια όπως το Gatwick και το Heathrow στη Βρετανία για περισσότερα από πέντε χρόνια, αλλά φέτος υπήρξε σημαντική αύξηση των περιστατικών.

«Τα δεδομένα δείχνουν επίμονη δραστηριότητα για αρκετές εβδομάδες και πιθανώς συντονισμένες εισβολές σε συγκεκριμένες ημέρες», δήλωσε εκπρόσωπος της Enigma, χωρίς να επεκταθεί.

Οι εμφανίσεις drones κοντά σε αεροδρόμια έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα διαταρακτικές. Το κλείσιμο αεροδρομίων είναι δαπανηρό και έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το δίκτυο των αερομεταφορών, προκαλώντας καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η Ουρανία Γεωργουτσάκου, γενική διευθύντρια της Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών της Ευρώπης (A4E), δήλωσε ότι τα αυξανόμενα περιστατικά θα πρέπει να «επιταχύνουν» την εφαρμογή πρωτοκόλλων για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών σε έναν «υπερφορτωμένο και κατακερματισμένο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο». Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν παρακολούθηση, έλεγχο συχνοτήτων και παρεμβολές.

Ερευνητές και πολίτες προσπαθούν να εντοπίσουν τι είδους drones πετούν, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και ποιος τα ελέγχει.

Το χάος που προκλήθηκε από τη σειρά των τελευταίων περιστατικών μπορεί να αποτελεί ένδειξη τακτικών υβριδικού πολέμου, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας ασφαλείας Dyami, Έρικ Σχάουτεν.

Τα πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο, στον οποίο πρέπει να απαντήσει με μέτρα που υπερβαίνουν την παραδοσιακή άμυνα, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι «να σπείρει τη διαίρεση» στην Ευρώπη.

Ποια τεχνολογία διαθέτουν τα αεροδρόμια για να αντιμετωπίσουν τα drones

Στην αγορά υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες, όπως μικροκύματα, παρεμβολείς, λέιζερ και ακόμη και πύραυλοι. Οι δυνατότητες κυμαίνονται από τον εντοπισμό drones, την παρεμβολή στις συχνότητές τους, έως και την καταστροφή τους.

Το πρόβλημα; Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία - ιδίως όσα μπορούν να καταρρίψουν drones - θεωρούνται πολύ επικίνδυνα για χρήση σε αστικό περιβάλλον.

Το 2021, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας εξέδωσε οδηγίες για τη διαχείριση περιστατικών με drones, ενώ ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει κανονισμούς που περιορίζουν τις πτήσεις drones.

Αεροδρόμια έχουν αγοράσει δικά τους συστήματα αντιμετώπισης drones από εταιρείες όπως οι Dedrone, Thales και DJI Aeroscope, αλλά η συντριπτική πλειονότητα αυτών των συσκευών παρέχει μόνο τεχνολογία εντοπισμού.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει προτείνει νόμο που θα επιτρέπει στην αστυνομία να καταρρίπτει drones εάν χρειάζεται, μετά από περιστατικά που προκάλεσαν διακοπή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, η χρήση λέιζερ ή πυραύλων για την κατάρριψη drones σε πολιτικό εναέριο χώρο δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας, όπως ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών σε πολιτικά αεροσκάφη ή υποδομές.

«Πρέπει να γνωρίζεις με απόλυτη βεβαιότητα ότι κάτι είναι εχθρικό. Μόνο τότε μπορείς να επέμβεις. Υπάρχουν πολλά "αν" και "αλλά"», δήλωσε ο Ολλανδός ειδικός στα drones Βίμπε ντε Γιάγκερ. Προειδοποίησε ότι πολλά περιστατικά με υποτιθέμενα drones τελικά αποδεικνύονται ψευδείς συναγερμοί.

Οποιαδήποτε σοβαρή ενέργεια θα απαιτήσει πιο ξεκάθαρη κυβερνητική πολιτική, σημειώνουν οι ειδικοί, αφήνοντας προς το παρόν τα αεροδρόμια να περιορίζονται κυρίως σε τεχνολογίες εντοπισμού.

Τι αναμένεται στη συνέχεια;

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι οι εισβολές drones θα γίνουν συχνότερες σε όλη την Ευρώπη.

Και τα αεροδρόμια δεν είναι τα μόνα πολιτικά σημεία που θα μπορούσαν να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις ή παρεμβολές από drones. Λιμάνια, πυρηνικές εγκαταστάσεις και ακόμη και φυλακές αποτελούν επίσης πιθανούς στόχους.

Αν και τα περιστατικά αυτά ανέδειξαν τις αδυναμίες του συστήματος, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαύγεια και δράση από τις αρχές και θα επιβάλουν καλύτερο συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης μεταξύ διαφορετικών τομέων.

«Ελπίζω πραγματικά να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα», δήλωσε ο Στεΐν Βίλεκενς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Active Drone Security Solutions.