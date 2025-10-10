Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, όπως επιβεβαίωσε ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

Ο Τραμπ θα μεταβεί στην Κνέσετ για να εκφωνήσει ομιλία και θα συναντήσει τους απελευθερωμένους ομήρους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, ο Τραμπ δεν θα επισκεφθεί την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής πλευράς, κατά την οποία η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι θα πρόκειται για μια «γρήγορη» επίσκεψη, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προετοιμάζεται για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα.