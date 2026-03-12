Την αποφασιστικότητα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να προωθήσουν τον εκλεκτό τους, κάτω υπό οποιεσδήποτε, ακόμα και ακραίες συνθήκες, δείχνει η επιβεβαίωση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, τραυματίστηκε στο πρώτο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Guardian το εν λόγω γεγονός φανερώνει και την αυτονομία της πολεμικής μηχανής της χώρας.

Οι λεπτομέρειες για την πλήρη κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένουν ασαφείς, αν και πληροφορίες λένε πως ο νέος ηγέτης του Ιράν έχει σπάσει το πόδι και φέρει τραύματα στο πρόσωπο. Ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, απέφυγε να δώσει ακριβείς πληροφορίες, λέγοντας μόνο ότι «η κατάστασή του δεν θεωρείται κρίσιμη». Η δήλωση αφήνει να εννοηθεί ότι ο Λαριτζάνι ίσως δεν τον έχει δει προσωπικά.

Παρά τον τραυματισμό, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι ο νέος ηγέτης παρέχει πλήρη καθοδήγηση και εποπτεία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ότι όλες οι ενέργειες εκτελούνται με την άμεση έγκρισή του.

Από την άλλη, ομάδες της αντιπολίτευσης στη διασπορά ισχυρίζονται ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα και νοσηλεύεται υπό άκρα μυστικότητα σε νοσοκομείο, αγνοώντας τόσο την ανάδειξή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη όσο και τις καταστροφικές ζημίες που υπέστη η οικογένειά του.

Η αποτυχία της κυβερνητικής μηχανής επικοινωνίας να δημοσιεύσει έστω μία φωτογραφία, βίντεο ή ακόμη και κείμενο από τον Μοτζτάμπα τρεις ημέρες μετά την ανάδειξή του πυροδότησε τα εν λόγω σενάρια.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε μια ειρωνική κίνηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία «χαρτοκοπτικού» του Χαμενεΐ με τη λεζάντα: «Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς, αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

You can run. You can hide.

But cardboard regimes fold. pic.twitter.com/r4rPLLk8o9 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 11, 2026

Ένας Ιρανός δημοσιογράφος επέμεινε: «Ο ηγέτης του Ιράν μπορεί να ηγείται χωρίς να εμφανίζεται δημόσια. Δεν χρειάζεται να βρίσκεται στους δρόμους ή σε θρησκευτικά κέντρα. Το σημαντικό είναι η διακυβέρνηση της χώρας».