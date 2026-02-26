Θύμα απάτης ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της Ολλανδίας

Τη μαζική παραβίαση από χάκερς ανακοίνωσε η εταιρία Odido. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων στην Ολλανδία.

Η ολλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Odido ανακοίνωσε ότι εγκληματική οργάνωση που απέκτησε παράνομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της και άρχισε να δημοσιεύει στοιχεία πελατών στο dark web.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαρροής δεδομένων στη χώρα, αφού αφορά τα προσωπικά στοιχεία 6 εκατομμυρίων πελατών, μεταξύ των οποίων ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου, email, τραπεζικοί λογαριασμοί, ημερομηνίες γέννησης και αριθμοί διαβατηρίων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θεωρεί αξιόπιστο τον ισχυρισμό της ομάδας «ShinyHunters», ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Παρά τις απειλές εκβιασμού, η Odido ξεκαθάρισε ότι δεν θα διαπραγματευτεί ούτε θα καταβάλει λύτρα, έπειτα από συμβουλές ειδικών κυβερνοασφάλειας και της αστυνομίας.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS μετέδωσε ότι οι χάκερ απειλούν να δημοσιεύουν ένα εκατομμύριο γραμμές δεδομένων ημερησίως, αν δεν καταβληθεί άγνωστο χρηματικό ποσό.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σταν Ντουίζφ, τόνισε ότι η πληρωμή λύτρων ενδέχεται να χρηματοδοτήσει μελλοντικές επιθέσεις και δεν διασφαλίζει τη διαγραφή των κλεμμένων δεδομένων. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.