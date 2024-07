Θρήνος στο Ισραήλ για το μακελειό με 12 νεκρά παιδιά

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η επίθεση της Χεζμπολάχ μετά την αποτρόπαια επίθεσή της από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά, ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό του ισραηλινού στρατού.

Ένα καταστροφικό πρωινό ξημέρωσε στο Ισραήλ, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι θρηνούν τα 12 παιδιά τους που δολοφονήθηκαν από το πιόνι του Ιράν, τη Χεζμπολάχ, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα και προσθέτει: «Πώς οργανώνεις μια μαζική κηδεία παιδιών κοντά στα σύνορα υπό απειλή πυραύλων; Σήμερα, το Majdal Shams στο βόρειο Ισραήλ θρηνεί καθώς κηδεύει τα 12 παιδιά που σκοτώθηκαν από πύραυλο της Χεζμπολάχ χθες το βράδυ. Πονάει η καρδιά μας για τις οικογένειες. Αιωνία τους η μνήμη».

«Ήταν παιδιά! Millar, Alma, Naji, Izil, Finis, Yazan, John, Nazem, Hazem, Fajr και Amir. Κοιτάξτε τους στα μάτια. Όλοι τους δολοφονήθηκαν από τη Χεζμπολάχ», γράφει σε άλλη ανάρτησή της, παραθέτοντας βίντεο με φωτογραφίες των παιδιών.



AP PHOTO

Την ίδια ώρα ηγέτες καταδικάζουν απερίφραστα την επίθεση και απηύθυναν έκκληση για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Σε επίπεδο ΕΕ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε το «λουτρό αίματος», ζητώντας να διενεργηθεί «ανεξάρτητη διεθνής έρευνα» για την επίθεση.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τούτο το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

Shocking images from the soccer field in the Druze town of Majdal Shams.



I strongly condemn this bloodbath.



We need an independent international investigation into this unacceptable incident.



We urge all parties to exercise utmost restraint and avoid further escalation.