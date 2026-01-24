Θρίλερ στον Βόσπορο: Βρέθηκε αποκεφαλισμένο, χωρίς χέρια και πόδια το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν

Το πτώμα Ρώσου αθλητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, που αγνοούνταν από τον Αύγουστο μετά τη συμμετοχή του σε αγώνα κολύμβησης στον Βοσπόρο, εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη.

Το πρωί της Τρίτης, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης βρήκε το πτώμα άνδρα με την εισαγγελία της πόλης να επιβεβαιώνει ότι το σώμα βρέθηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια, ενώ φορούσε μαγιό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε ανάμεσα στη Γαλατασαράι και την ακτή του Μπεμπέκ, έπειτα από ειδοποίηση επιβατικού σκάφους.

Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας μετά από εξέταση DNA, επιβεβαίωσε ότι το πτώμα που βρέθηκε στις 20 Ιανουαρίου ανήκει στον Νικολάι Σβετσνίκοφ, 29 ετών, επαγγελματία προπονητή κολύμβησης, αναφέρει το RIA Novosti.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης αναφέρει με τη σειρά του ότι αφού εξέτασαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα δεδομένα από τον χρονομετρητή που έφερε στο πόδι του ο άνδρας, έδειξαν ότι ξεκίνησε κανονικά, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον τερματισμό.

Ο Σβετσνίκοφ συμμετείχε στον αγώνα κολύμβησης τεσσάρων μιλίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης στις 24 Αυγούστου, μαζί με περισσότερους από 2.800 αθλητές από 81 χώρες. Η Τουρκική Ολυμπιακή Επιτροπή, που διοργάνωσε την εκδήλωση, είχε ανακοινώσει ότι ο κολυμβητής εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με την απουσία του να γίνεται αντιληπτή αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωσή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Alperen Çakmak, δήλωσε ότι αναμένει πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή νομική διαδικασία για διεκδίκηση αποζημίωσης από τους διοργανωτές, λόγω πιθανής αμέλειας στην οργάνωση της εκδήλωσης.

Ο ετήσιος αγώνας που διεξάγεται στον Βόσπορο, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς παγκοσμίως, η οποία κλείνει προσωρινά για τη ναυσιπλοΐα. Οι κολυμβητές ξεκινούν από το Kanlica στην ασιατική πλευρά και τερματίζουν στο Kurucesme στην ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδρομή εντός δύο ωρών περισυλλέγονται από την τουρκική ακτοφυλακή. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.