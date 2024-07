Εκατομμύρια Αμερικανοί στο Τέξας βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς τη δυνατότητα του κλιματισμού, καθώς η τροπική καταιγίδα Μπέριλ βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο μέρος της περιοχής.

Ειδικότερα, περίπου 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us, την ώρα που οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της Τρίτης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μεγάλο τμήμα του νοτιοανατολικού Τέξας, μετά τον τυφώνα Μπέριλ, το να μην υπάρχει κλιματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία στο δελτίο της για την περιοχή, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φθάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ έπληξε τη Δευτέρα το Τέξας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, πλημμυρίζοντας λεωφόρους, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

