Τέξας: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδάκι νηπίου, και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) ένα φορτηγό μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Όστιν.

A Pre-K School Bus Collides with Cement Truck with over three dozen people were Involved, Injuries and Fatalities have been Reported

