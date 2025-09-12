Τεταμένο το κλίμα στις ΗΠΑ: Ακραίες αντιδράσεις και πανηγυρισμοί μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Τεταμένο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ, έπειτα από τις αντιδράσεις πανηγυρισμού επικριτών του δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ.

Στον απόηχο της δολοφονίας του Κερκ, ένα κύμα «πανηγυρικών», σαρκαστικών και κοροϊδευτικών αναρτήσεων άρχισε να εμφανίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως από χρήστες που αυτοαποκαλούνταν αριστεροί, προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το News18.

Σημειώνεται πως ορισμένοι επικριτές του Κερκ, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι φέρεται να ανάρτησαν πανηγυρικά σχόλια για τον θάνατό του στα social media. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών, καθώς και έντονες αντιπαραθέσεις στον δημόσιο διάλογο.

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης της Φλόριντα, προειδοποίησε ότι θα διερευνήσει προσωπικά κάθε εκπαιδευτικό που ανάρτησε σχόλια ή βίντεο τα οποία πανηγύριζαν για τον θάνατο του Κερκ, καθώς υπήρξαν καταγγελίας για εμπρηστικά σχόλια μετά την δολοφονία του 31χρονου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Orlando Sentinel, αρκετοί καθηγητές βρίσκονται ήδη υπό έρευνα για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, μια δασκάλα στη Μασαχουσέτη φέρεται να ανάρτησε βίντεο όπου τραγουδάει το «God Bless America» χαμογελώντας ειρωνικά μπροστά από τηλεοπτική κάλυψη της δολοφονίας. Ωστόσο, μετά από ώρα το βίντεο διεγράφη.

Σε άλλη περίπτωση, δάσκαλος δημόσιου σχολείου στη Νέα Υόρκη φέρεται να χαρακτήρισε τον Κερκ «επίδοξο Γκέμπελς» σε αναρτήσεις του στο Facebook, γράφοντας: «Στα τσακίδια».

Ακόμη πιο ακραία ήταν τα σχόλια της Κρίστεν Ιβ, καθηγήτριας σε σχολείο του στο Φόρτ Μπραγκ η οποία φέρεται να έγραψε πως ο Κερκ ήταν «σκουπίδι» και ότι «η ψήφος δεν αρκεί, τα πράγματα πρέπει να γίνουν βρώμικα, ίσως και βίαια».

Αντιδράσεις με τις δηλώσεις βουλευτή

Στην αμερικανική πολιτική σκηνή, οι δηλώσεις της δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ προκάλεσαν περαιτέρω αντιδράσεις. Σε συνέντευξή της, η Ομάρ γέλασε ειρωνικά απορρίπτοντας τα αφιερώματα στην κληρονομιά του Κερκ και χαρακτήρισε τις απόψεις του «αρρωστημένες».