Τεράστιο τείχος σκόνης σαρώνει το Φοίνιξ - Υλικές ζημιές και χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα (vids)

Ένας τεράστιος «τείχος» σκόνης, γνωστός με τον μετεωρολογικό όρο ως χαμπούμπ, κατέκλυσε τμήματα της περιοχής του Φοίνιξ τη Δευτέρα, προκαλώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Όπως αναφέρει το CNN, μετά την αμμοθύελλα ακολούθησαν γρήγορα έντονες καταιγίδες, αφήνοντας πίσω τους πτώσεις δέντρων, υλικές ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Στο αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor, μια γέφυρα σύνδεσης καταστράφηκε από ριπές ανέμου 70 μιλίων ανά ώρα (περίπου 113 χλμ/ώρα).

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις τόσο για την αμμοθύελλα όσο και για την έντονη καταιγίδα καθώς το σύστημα προχώρησε στην κομητεία Μαρίκοπα.

Μάλιστα, η υπηρεσία καιρικών συνθηκών εξέδωσε προειδοποιήσεις στους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα.

❗️A sandstorm has paralyzed Phoenix Airport (USA)



The storm hit the city: flights were canceled, the airport building lost power, and part of the roof was torn off.



Phoenix literally drowned in dust — visibility is near zero, and the streets have disappeared in a dense haze. pic.twitter.com/CBJxcxiFVz — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025

Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνα ενίσχυσε αυτή την προειδοποίηση, αναφέροντας ότι η ορατότητα στους αυτοκινητόδρομους I-10 και I-17 ήταν σημαντικά μειωμένη λόγω της αμμοθύελλας και των πλημμυρισμένων δρόμων, καλώντας τους οδηγούς να οδηγούν με προσοχή.

Εξαιτίας των καταιγίδων, περισσότεροι από 60.000 καταναλωτές στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών να συγκεντρώνεται στην κομητεία Μαρίκοπα, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ επέβαλε ground stop και ανέστειλε όλες τις προσγειώσεις και απογειώσεις, αφού οι εγκαταστάσεις καλύπτονταν από ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Αργότερα αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου, υπήρχαν ωστόσο καθυστερήσεις στις πτήσεις μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, καθώς οι συνεργεία έλεγχαν τον χώρο για τυχόν ζημιές.

Οι αμμοθύελλες δεν είναι κάτι νέο την εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, ωστόσο αυτή ήταν αρκετά έντονη.

#BREAKING : Dust Storm Blows Off Part of Roof at Phoenix Sky Harbor Airport, Power Outages, Flights Cancelled



Massive haboob wreaked havoc in the US state of Arizona on Monday, as it struck Phoenix city, leaving the entire Valley without electricity.



Several flights from and… pic.twitter.com/QYqEEtYZFs — upuknews (@upuknews1) August 26, 2025

Όπως εξηγεί το CNN, το φαινόμενο των χαμπούμπ προκαλείται από τους ανέμους μιας καταιγίδας που πνέουν προς διάφορες κατευθύνσεις, σηκώνοντας άμμο από την έρημο και σχηματίζοντας έναν κυλιόμενο τοίχο σκόνης.

Αυτοί οι τοίχοι μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες μέτρα σε ύψος και να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα, εξαφανίζοντας τον ορίζοντα μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως μια χιονοθύελλα το χειμώνα.