Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες - Στις φλόγες πάνω από 1.000 σπίτια
Screen Grab/X
Screen Grab/X

Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες - Στις φλόγες πάνω από 1.000 σπίτια

04/02/2026 • 07:57
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
04/02/2026 • 07:57
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Περίπου 1.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στο Μπονγκάο των Φιλιππίνων, αργά το βράδυ της Τρίτης. 

Σύμφωνα με το Δημοτικό Γραφείο Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (MDRRMO), η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 10 μ.μ. και τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα της Τετάρτης. 

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Καταστράφηκαν επίσης αρκετές πεζογέφυρες, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το gmanetwork.com.

Οι πληγείσες οικογένειες έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε ένα κοντινό γυμναστήριο. Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

ΦΩΤΙΑ
ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ