«Τελεσίγραφο» Ισραήλ σε Λίβανο: Θα πλήξουμε πολιτικές υποδομές αν εμπλακεί η Χεζμπολάχ

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ διεμήνυσε ανεπίσημα στη Βηρυτό πως δεν θα διστάσει να στοχεύσει κρίσιμες υποδομές της χώρας – συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου – σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ παρέμβει σε μια πιθανή σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν δύο ανώτατοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι την Τρίτη, το έμμεσο μήνυμα της ισραηλινής πλευράς είναι σαφές: οποιαδήποτε κίνηση της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης θα επιφέρει «συντριπτικά πλήγματα» στον Λίβανο.

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η προεδρία του Λιβάνου δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχολιασμό.

Στο φόντο οι κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ανακοίνωσε ότι την προσεχή Πέμπτη θα διεξαχθεί στη Γενεύη ο τρίτος γύρος των συνομιλιών για τα πυρηνικά μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με την ελπίδα να αποφευχθεί μια γενικευμένη στρατιωτική σύρραξη.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει πολεμικό με την αποχώρηση διπλωματών, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκίνησε ήδη την απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών των διπλωματών από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

Παράλληλα, ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ξεκαθάρισε σε πρόσφατο διάγγελμα ότι η τρομοκρατική οργάνωση «δεν είναι ουδέτερη» στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν, τονίζοντας πως η Χεζμπολάχ θα επιλέξει τον χρόνο και τον τρόπο της παρέμβασής της.

Μια «τραυματισμένη» αλλά ετοιμοπόλεμη τρομοκρατική οργάνωση

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον πόλεμο του 2024, το Ισραήλ κατάφερε καίρια πλήγματα στη Χεζμπολάχ, εξουδετερώνοντας τον ιστορικό της ηγέτη, Χασάν Νασράλα, και μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της. Παρά τις απώλειες, η τρομοκρατική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, παραμένει ο βασικός «παίκτης» μέσω του οποίου η Τεχεράνη μπορεί να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ.

Οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως οι επόμενες 48 ώρες, μέχρι τη συνάντηση της Γενεύης, θα είναι καθοριστικές για την αποφυγή μιας ανάφλεξης που θα μπορούσε να μετατρέψει τον Λίβανο σε πεδίο μάχης για ακόμη μια φορά.