Τελ Αβίβ: Χιλιάδες διαδηλωτές για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ, γνωστό πλέον ως Πλατεία Αιχμαλώτων, σε ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες των 242 ανθρώπων που είναι αιχμάλωτοι από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Κατανοούμε το τεράστιο μέγεθος αυτής της ώρας», λέει ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ, Ρον Χουλντάι, κατά την έναρξη της συγκέντρωσης, καθώς συμπληρώνονται αύριο 30 ημέρες από τη δολοφονική επίθεση από Παλαιστίνιους τρομοκράτες σε ισραηλινές κοινότητες, στρατιωτικές θέσεις και ένα μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνει ότι η 4η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που δολοφονήθηκε ο πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν, λέγοντας ότι ο δολοφονημένος πρωθυπουργός «ήξερε πώς να παίρνει δύσκολες αποφάσεις». Ο Χουλντάι λέει ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει τώρα να το κάνει και να φέρει πίσω όλους τους αιχμαλώτους.

Ο Ράμος Αλόνι, του οποίου οι κόρες Ντανιέλ και Σαρόν κρατούνται αιχμάλωτες με τα μικρά παιδιά τους και τον σύζυγο της Σαρόν, λέει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποδεχθεί τις απαιτήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και κατάπαυση του πυρός.

Ο Αλόνι ζητά να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στους ομήρους, όπως ακριβώς ζητείται από το Ισραήλ στη Γάζα.

«Αν ο πρωθυπουργός λέει «Μαζί θα νικήσουμε», σημαίνει μαζί με τους αιχμαλώτους». «Καμία κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων».

Ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φωνάζει χαρακτηριστικά «Φέρτε τους σπίτι - τώρα!».

Tonight, thousands of people gathered in Tel Aviv and announced that they will sit in until the prisoners are released and the missing persons are found.



