Τεχνική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και ΔΝΤ για δάνειο 8,2 δισ. δολαρίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε τεχνική συμφωνία (staff-level agreement) για ένα νέο τετραετές πρόγραμμα ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις λόγω του πολέμου με τη Ρωσία που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία αντικαθιστά την υφιστάμενη διευρυμένη χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, έχει ως στόχο να βοηθήσει το Κίεβο να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζει να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του.

«Το πρόγραμμα αναμένεται να καταστήσει δυνατή την παροχή μεγάλης κλίμακας εξωτερικής στήριξης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών της Ουκρανίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αξιωματούχος του ΔΝΤ Γκάβιν Γκρέι, ο οποίος ηγήθηκε της επίσκεψης της ομάδας του Ταμείου, προσθέτοντας ότι το συνολικό χρηματοδοτικό κενό υπολογίζεται σε περίπου 136,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2026-2029.

Το νέο πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου για έγκριση, μόλις ολοκληρωθούν οι προηγούμενες ενέργειες και υπό την προϋπόθεση «επαρκών χρηματοδοτικών εγγυήσεων από τους δωρητές», σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο ανέφερε σχετικά σε ανάρτηση της στο Telegram «πως το ΔΝΤ επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας.

Παρά τα πλήγματα που δέχθηκαν οι τομείς της ενέργειας και των υποδομών, η οικονομία λειτουργεί και η Ουκρανία αποδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τους κινδύνους και να διατηρεί τη σταθερότητα στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Η ίδια είπε ότι η κυβέρνησή της προετοιμάζει τον προϋπολογισμό για το 2026 στο πλαίσιο του ΔΝΤ και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις υπάρχουσες προτεραιότητες της μακροοικονομικής σταθερότητας, της βιωσιμότητας του χρέους, της διαφάνειας και των ισχυρών θεσμών.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εφαρμογή πολιτικών για την καταπολέμηση της παραοικονομίας, τη διαφθορά και την ενίσχυση της διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα», συμπλήρωσε.