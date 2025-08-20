Τεχεράνη: Ιράν και ΗΠΑ δεν έχουν φτάσει σε «επίπεδο ωριμότητας» να μιλήσουν για τα πυρηνικά

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν φτάσει στο σημείο όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν «αποτελεσματικές» πυρηνικές συνομιλίες, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τεχεράνης σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Κάθε διαπραγμάτευση έχει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ονομάζεται «ωριμότητα διαπραγμάτευσης» και πρέπει να φτάσει σε αυτή την ωριμότητα για να πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως αναφέρει το Reuters.

«Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο σημείο ωριμότητας όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε έτοιμο να χρησιμοποιήσει νέους πυραύλους σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση από το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών είχαν κατασκευαστεί από το υπουργείο Άμυνας πριν μερικά χρόνια», δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Αζίζ Νασιρζαντέχ όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.