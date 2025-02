Ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας - Επεστράφη στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας, της Ισραηλινής ομήρου που σκοτώθηκε μαζί με τους δύο γιους της, Αριέλ και Κφιρ, ηλικίας 4 ετών και 8 μηνών αντίστοιχα, στη Γάζα. Την ταυτοποίηση ανακοίνωσε η οικογένεια Μπίμπας, όσο για τη σορό, επεστράφη στο Ισραήλ από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

«Την περασμένη νύχτα, η Σίρι μας επέστρεψε στο σπίτι. Έπειτα από τη διαδικασία ταυτοποίησης (...) λάβαμε το πρωί το νέο που τόσο φοβόμασταν: η Σίρι μας σκοτώθηκε κατά την κράτησή της. Επί 16 μήνες, αναζητούσαμε βεβαιότητες και τώρα που τις έχουμε δεν μας φέρνουν καμία παρηγοριά», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια Μπίμπας.

Bibas Family 🧡🧡🧡 Kidnapped by the Palestinians and murdered in cold blood by the Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/GGIFIiz4dh