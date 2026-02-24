Ταξίδι του Μερτς στην Κίνα: Οικονομικές συμφωνίες και εμπόριο στο επίκεντρο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται την Κίνα αυτήν την εβδομάδα ως ο τελευταίος Ευρωπαίος ηγέτης που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με το Πεκίνο, μετά από ένα έτος που έφερε στο φως την κατάρρευση της συμμαχίας τους με τις ΗΠΑ και εξέθεσε τις αδυναμίες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Ο Μερτς, που πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα ως καγκελάριος, ηγείται μιας αντιπροσωπείας μερικών από τους πιο υψηλόβαθμους επιχειρηματικούς ηγέτες της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen VOWG, BMW και Mercedes-Benz.

Μαζί με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, οι εταιρείες τους έχουν πληγεί από ένα διπλό πλήγμα: τον ασφυκτικό ανταγωνισμό από τους αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας και τους αμερικανικούς δασμούς που έχουν προσθέσει δισεκατομμύρια σε επιπλέον κόστος.

Η επίσκεψη, που ξεκινά την Τετάρτη, θα ακολουθηθεί από ταξίδι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα και έρχεται μετά την προειδοποίηση του Μερτς ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον έναν κόσμο όπου η προηγμένη τεχνολογία, οι πρώτες ύλες και οι αλυσίδες εφοδιασμού της μεταποίησης έχουν γίνει όπλα σε μια νέα εποχή αντιπαλότητας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Αλλαγή στο μοντέλο εμπορίου

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας πέρυσι και οι Γερμανοί κατασκευαστές είναι ενσωματωμένοι στην κινεζική οικονομία εδώ και δεκαετίες, αλλά το μοντέλο του εμπορίου έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι Κινέζοι εξαγωγείς, με τη βοήθεια του γιουάν που οι Γερμανοί αξιωματούχοι θεωρούν υποτιμημένο, ανέτρεψαν τα χρόνια πλεονάσματα της Γερμανίας, αφήνοντας τη μεγάλη βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης με ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας ύψους σχεδόν 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025.

«Η εμπορική ανισορροπία έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα», δήλωσε ο Μίκο Χουοτάρι, εκτελεστικός διευθυντής του think tank Merics στο Βερολίνο.

«Τελικά, αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές και επιχειρηματικές προοπτικές για τις γερμανικές εταιρείες στην Κίνα έχουν επιδεινωθεί για ένα μεγάλο μέρος αυτών».

Υπογραφή οικονομικών συμφωνιών

Ο Μερτς θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινμπινγκ και τον πρωθυπουργό Λι Κιανγκ και αναμένεται να υπογράψει μια σειρά οικονομικών συμφωνιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes-Benz και σε μια εγκατάσταση της Siemens Energy.

Η Κίνα προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως αξιόπιστο παγκόσμιο εταίρο σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που ταράζεται από τις απρόβλεπτες μεταβολές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η τεράστια καταναλωτική της αγορά, καθώς και η τεχνική εξειδίκευση των κατασκευαστών της, την καθιστούν απαραίτητο εταίρο για τις δυτικές εταιρείες.

Ωστόσο, αυτές θεωρούν το περιβάλλον όλο και πιο δύσκολο και η κύρια βιομηχανική ένωση της Γερμανίας κάλεσε την καγκελάριο να αντιμετωπίσει αυτό που αποκάλεσε «υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, στρέβλωση του ανταγωνισμού και ελέγχους των εξαγωγών στρατηγικών εμπορευμάτων».

Η Κίνα, η οποία παράγει πάνω από το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών σπάνιων γαιών παγκοσμίως, ενέτεινε πέρυσι τους ελέγχους στις εξαγωγές, προκαλώντας σοκ στους δυτικούς κατασκευαστές. Εν τω μεταξύ, οι κινεζικοί κατασκευαστές έχουν εκτοπίσει όλο και περισσότερο τους ξένους ανταγωνιστές από την εγχώρια αγορά.

«Βλέπουμε πίεση στις τιμές, βλέπουμε νέους ανταγωνιστές και νεοεισερχόμενους σε σχεδόν κάθε τμήμα της αγοράς και, ως εκ τούτου, σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς», δήλωσε αυτό το μήνα ο επικεφαλής της Mercedes-Benz στην Κίνα, Oliver Thoene.

Οι σχέσεις δεν έχουν διευκολυνθεί από τις προσπάθειες της ΕΕ να προστατεύσει την τοπική της αγορά από τις, όπως ισχυρίζεται, υποτιμημένες κινεζικές εισαγωγές, μεταξύ άλλων με την αύξηση των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής που επιστρέφονται στην Ευρώπη.

Η ΕΕ προχωρά επίσης στην προστασία των χαλυβουργών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μειώνοντας τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και αυξάνοντας τους δασμούς, μετά από χρόνια πιέσεων του κλάδου κατά των ασιατικών ανταγωνιστών.