Ταξίδι Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία: Αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις και πούλησε drones

Η Σαουδική Αραβία συμφώνησε την Τρίτη να αγοράσει τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αμυντικής σύμβασης στην ιστορία της Τουρκίας, καθώς ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αποκόμισε τα οφέλη της διπλωματικής του προσπάθειας να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τις δυνάμεις του Κόλπου και να βοηθήσει την προβληματική οικονομία της Άγκυρας.

Ο Ερντογάν και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρέστησαν στην τελετή υπογραφής μεταξύ της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Baykar και του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο Ερντογάν έφθασε στη σαουδαραβική πόλη Τζέντα της Ερυθράς Θάλασσας τη Δευτέρα για τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στον Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία θα αποκτήσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη "με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου και την ενίσχυση των αμυντικών και κατασκευαστικών δυνατοτήτων του", ανέφερε ο υπουργός Άμυνας πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ένα tweet την Τρίτη.

To SPA δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αξία της συμφωνίας, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος της Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση εξαγωγών στον τομέα της άμυνας και της αεροπορίας στην ιστορία της Τουρκίας.

"Υπογράψαμε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας για την εξαγωγή και συνεργασία του Bayraktar Akinci (μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης)", ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

