Ταραχές στο Ιράν: Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Συλλήψεις και δακρυγόνα (vids)

Οι Αρχές του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν αρχίσει να καταστέλλουν τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ιράν, με βίντεο να δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να συλλαμβάνονται και να ρίχνονται δακρυγόνα σε πολυσύχναστους δρόμους.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο πολιτικός συντάκτης της ιρανικής εφημερίδας Etemad, Μεχντί Μπίεκ, ήταν μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν από τις αρχές του καθεστώτος, καθώς κάλυπτε τις διαμαρτυρίες. Η σύζυγός του παραπονέθηκε στο διαδίκτυο ότι δεν είχε νέα του για περισσότερες από 24 ώρες, μέχρι την αποφυλάκισή του την Τρίτη.

Πλάνα από το BBC Persian επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 11 άτομα συνελήφθησαν στην οδό Sabunian στην Τεχεράνη.

Στην πόλη Κερμάνσαχ, οι αρχές καταγράφηκαν να ρίχνουν δακρυγόνα προς μεγάλες συγκεντρώσεις, ενώ το πλήθος φώναζε «ντροπή, ντροπή!».

Σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της οδού Τζομχουρί στην Τεχεράνη, καταγράφηκαν διαδηλωτές να απωθούν με επιτυχία τις αρχές, αναγκάζοντας την αστυνομία του καθεστώτος να υποχωρήσει.

Στην οδό Μούλα Σαντρά στην Τεχεράνη, οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Ούτε για τη Γάζα ούτε για το Λίβανο, θα θυσιάσω τη ζωή μου για το Ιράν», σύμφωνα με βίντεο των αντικαθεστωτικών ΜΜΕ.

Οργή για την πτώση του ριάλ και τα πολιτικά ζητήματα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν κυρίως λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης του ιρανικού ριάλ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου, καθώς έχει οδηγήσει σε υψηλό πληθωρισμό (πάνω από 40%), ακρίβεια βασικών αγαθών, και μεγάλη δυσκολία για τους πολίτες να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι διαδηλώσεις άρχισαν με τους εμπόρους στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης να κλείνουν τα μαγαζιά τους και να κατεβαίνουν στους δρόμους λόγω της κατάστασης στην οικονομία, αλλά οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε δεκάδες πόλεις όπως στο Ισφαχάν, το Σιράζ, το Μασχάτ, το Καρατζ, το Χαμαντάν και το Κερμανσάχ.

Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν έμποροι, επιχειρηματίες, φοιτητές και εργαζόμενοι, με ορισμένες διαδηλώσεις να περιλαμβάνουν και αντι-κυβερνητικά συνθήματα και αιτήματα αλλαγής του πολιτικού συστήματος.

Εκτός από οικονομικά ζητήματα, αρκετοί διαδηλωτές απαιτούν ευρύτερες πολιτικές αλλαγές και ταυτόχρονα εκφράζουν αντίθεση στον Ανώτατο Ηγέτη και το ιεραρχικό σύστημα εξουσίας.

Υπάρχουν αναφορές για συνθήματα κατά του καθεστώτος και ακόμη και αιτήματα για τερματισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αύξηση του πληθωρισμού, η πτώση του ριάλ, η πολιτική της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες για εσωτερικά ζητήματα και η αυξανόμενη σοβαρότητα της κρίσης νερού στη χώρα έχουν σπείρει τους σπόρους της αναταραχής, όπως σημειώνεται σε ανάλυση του CNN από τον Μοστάφα Σαλέμ.

Ενώ τη Δευτέρα οι αρχές προσπάθησαν να μεταθέσουν την ευθύνη για την αναταραχή σε εχθρικές χώρες, το καθεστώς έχει αναπροσανατολίσει τη στρατηγική του έναντι των διαδηλωτών, σύμφωνα με το Reuters.

«Η διαβίωση του λαού είναι το καθημερινό μου μέλημα. Έχουμε θεμελιώδεις δράσεις στην ατζέντα μας για τη μεταρρύθμιση του νομισματικού και τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του λαού», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Mασούντ Πεζεσκιάν.

«Έχω αναθέσει στον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τα νόμιμα αιτήματα των διαδηλωτών μέσω διαλόγου με τους εκπροσώπους τους, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να δράσει με όλες τις δυνάμεις της για την επίλυση των προβλημάτων και να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα», πρόσθεσε.