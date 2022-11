Τανζανία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα στη λίμνη Βικτόρια

Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Τανζανία όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό στο Twitter του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της χώρας.

Tanzania's Precision Air plane crash lands into Lake Victoria as it attempted to land at Bukoba Airport.



Reports say the crash was occasioned by bad weather; rescue efforts of 49 passengers on board underway.



