Η ρωσική ομάδα μισθοφόρων Wagner προχώρησε σε «τακτική παύση» στο Μπαχμούτ, αναφέρει την Παρασκευή η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War στην καθημερινή της ενημέρωση.

Το ISW θεωρεί ότι η Βάγκνερ περιμένει μέχρι να φτάσουν αρκετές ενισχύσεις από συμβατικά ρωσικά στρατεύματα προτού πάρει θέση πίσω στη σφοδρή μάχη -την πιο βίαιη μάχη του πολέμου.

«Η άφιξη αυξημένου αριθμού #ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να αντισταθμίσουν την πιθανή κορύφωση των επιθετικών επιχειρήσεων της #Wagner στο #Bakhmut με νέα στρατεύματα», σημειώνει το ISW.

