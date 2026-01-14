Ταϊλάνδη: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με 22 νεκρούς (vid)

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατάρρευσε γερανός προκάλεσε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από (άλλοι) 30 τραυματίστηκαν», σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Construction crane collapsed on passenger train from Bangkok to Ubon Ratchathani in Sikhio district, Nakhon Ratchasima province, Thailand on Jan 14, killing 22+, injuring 55+.



Train derailed & caught fire during high-speed rail work; rescue ongoing, many trapped. pic.twitter.com/it1It7KwMz — GeoTechWar (@geotechwar) January 14, 2026

Ο γερανός, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή μιας υπερυψωμένης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω στο κινούμενο τρένο καθώς αυτό ταξίδευε από την Μπανγκόκ προς την επαρχία Ubon Ratchathani, προκαλώντας την εκτροχία του τρένου και την ανάφλεξή του, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της επαρχίας Nakhon Ratchasima.

Το ατύχημα συνέβη στην Nakhon Ratchasima και το εκεί ανακοίνωσε την αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι η πυρκαγιά ήταν υπό έλεγχο και ότι οι διασώστες έψαχναν για άτομα που είχαν παγιδευτεί μέσα στο τρένο.

Ο υπουργός Μεταφορών Piphat Ratchakitprakan είπε ότι στο τρένο επέβαιναν 195 άτομα, προσθέτοντας ότι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το ατύχημα.