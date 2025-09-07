Ταϊβάν: Προειδοποιήσεις της Κίνας για την παρουσία πολεμικών πλοίων από Καναδά και Αυστραλία

Το στρατό της Κίνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του παρακολούθησαν και προειδοποίησαν ένα καναδικό και ένα αυστραλιανό πολεμικό πλοίο, τα οποία έπλεαν στο ευαίσθητο στενό της Ταϊβάν, σε μια κίνηση που χαρακτήρισε ως πρόκληση.

Η Ανατολική Διοίκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού δήλωσε ότι η καναδική φρεγάτα Ville de Quebec και το αυστραλιανό αντιτορπιλικό Brisbane εμπλέκονταν σε «προκλητικές και ταραχοποιές ενέργειες».

«Οι ενέργειες των Καναδών και των Αυστραλών στέλνουν λάθος μηνύματα και αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια», ανέφερε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας δήλωσε την Κυριακή ότι το αντιτορπιλικό HMAS Brisbane της Βασιλικής Αυστραλιανής Ναυτικής Δύναμης κλάσης Hobart πραγματοποίησε μια συνήθη διέλευση από το Στενό της Ταϊβάν από τις 6 έως τις 7 Σεπτεμβρίου «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Η διέλευση πραγματοποιήθηκε μαζί με τη φρεγάτα HMCS Ville de Québec της Βασιλικής Καναδικής Ναυτικής Δύναμης», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του.

«Τα αυστραλιανά σκάφη και αεροσκάφη θα συνεχίσουν να ασκούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να τηρούν το διεθνές δίκαιο, ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος των καναδικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι δεν σχολιάζουν τα σχέδια πλεύσης των πλοίων που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το Ville de Quebec έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Horizon, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Ινδο-Ειρην

Το Ville de Quebec επιχειρούσε στην οικονομική ζώνη των Φιλιππίνων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συμμετέχοντας σε ασκήσεις ελευθερίας ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με δήλωση της καναδικής κυβέρνησης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα στο στενό και «αποστέλλει τις κατάλληλες αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα» της θαλάσσιας οδού, η οποία χωρίζει την κομμουνιστική Κίνα από το δημοκρατικό νησί της Ταϊβάν.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και, κατά καιρούς, πλοία από συμμαχικές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και η Γαλλία, διέρχονται από το στενό, το οποίο θεωρούν διεθνή θαλάσσια οδό, περίπου μία φορά το μήνα. Η Ταϊβάν το θεωρεί επίσης διεθνή θαλάσσια οδό.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, δηλώνει ότι η στρατηγική θαλάσσια οδός αποτελεί μέρος των χωρικών της υδάτων. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κίνα έχει αυξήσει την στρατιωτική της πίεση στο νησί, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής πολεμικών ασκήσεων στην περιοχή.