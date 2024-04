Ταϊβάν: Πάνω από 80 σεισμοί σε διάστημα λίγων ωρών (vid)

Περισσότερες από 80 σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είχε μέγεθος 6,3 βαθμών, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες οκτώ ώρες στην Ταϊβάν από τη μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία Χουάλιεν, στο ανατολικό άκρο της νήσου. Η σεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει έξαρση μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Ταϊβάν στις 3 Απριλίου και στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στη Χουάλιεν, ετοιμόρροπο είναι ένα ξενοδοχείο που είχε ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές από τον σεισμό της 3ης Απριλίου και είχε εκκενωθεί.

Στην Ταϊβάν οι σεισμοί είναι συχνοί, καθώς το νησί βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες. Τον Σεπτέμβριο του 1999 σεισμός 7,3 βαθμών είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων, στη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Ταϊβάν.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στις 02:32 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα, 21:32 της Δευτέρας στην Ελλάδα), σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Χουάλιεν (ανατολικά) και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5,5 χιλιόμετρα, διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Έξι λεπτά νωρίτερα προηγήθηκε σεισμική δόνηση 6 βαθμών, με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα βορειότερα.

Οι δύο σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σημαντικές καταστροφές.

Η σεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει έξαρση στην Ταϊβάν μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε στις 3 Απριλίου τη νήσο.

