Ταϊβάν: Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών

Μια «ισχυρή» σεισμική δόνηση έπληξε την Ταϊβάν σήμερα, η οποία έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Ταϊπέι από το προσωπικό του Γαλλικού Πρακτορείου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν να κάνει λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών και επίκεντρο την κομητεία Χουάλιεν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Την 3η Απριλίου, η περιοχή αυτή υπήρξε το επίκεντρο ενός σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 1.100 στη νήσο.

Η σημερινή σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 17.08 τοπική ώρα (12.08 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

minor #Earthquake in Taiwan, Taiwan

