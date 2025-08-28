Ταϊβάν: Κατηγορίες σε τρία άτομα για κλοπή εμπορικών μυστικών της TSMC προς όφελος της Tokyo Electron

Οι εισαγγελικές αρχές στην Ταϊβάν απήγγειλαν κατηγορίες σε τρία άτομα, μεταξύ αυτών και έναν πρώην εργαζόμενο της TSMC, για κλοπή εμπορικών μυστικών της κορυφαίας εταιρείας ημιαγωγών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνωμότησαν προκειμένου να μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες στην ιαπωνική Tokyo Electron, με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα σε συμβόλαια προμηθειών για την υπερσύγχρονη διαδικασία παραγωγής τσιπ των 2 νανομέτρων.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι τρεις κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν πρώην υπάλληλο της TSMC, με το επώνυμο Chen, ο οποίος, αφού προσλήφθηκε στην εταιρεία κατασκευής εργαλείων ημιαγωγών Tokyo Electron, φέρεται ότι ζήτησε βοήθεια από πρώην συναδέλφους του για πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό μυστικό τεχνολογίας της TSMC, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι συνιστούν ποινή φυλάκισης 14 ετών για τον Chen για παραβίαση των νόμων περί εμπορικών μυστικών και εθνικής ασφάλειας της Ταϊβάν.

Η TSMC, σε δήλωσή της μέσω email, υπογράμμισε ότι έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την προστασία των εμπορικών μυστικών ή βλάπτει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενώ δεσμεύεται να «διαφυλάσσει την πυρηνική μας ανταγωνιστικότητα».

«Τέτοιες παραβιάσεις αντιμετωπίζονται αυστηρά και διώκονται στο μέγιστο βαθμό του νόμου», ανέφερε.

«Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα εσωτερικά μας συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης και θα συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως απαιτείται, για να προστατεύσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και τη λειτουργική μας σταθερότητα».

Η Tokyo Electron δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που ασκείται στο πλαίσιο του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν και αφορά την κλοπή βασικών τεχνολογιών.

Η τεχνολογία τσιπ των 2 νανομέτρων της TSMC είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία στη βιομηχανία ημιαγωγών όσον αφορά τόσο την πυκνότητα όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας.

Στις 5 Αυγούστου, οι ταϊβανέζικες αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τρία άτομα για φερόμενη κλοπή εμπορικών μυστικών τεχνολογίας από την TSMC. Η Tokyo Electron αργότερα επιβεβαίωσε ότι ένας πρώην υπάλληλος της θυγατρικής της στην Ταϊβάν εμπλεκόταν στην υπόθεση.