Ταϊβάν: Δύο νεκροί, 266 τραυματίες και βύθιση φορτηγού πλοίου από τον τυφώνα Γκέμι

Δύο νεκροί και 266 τραυματίες, εκτεταμένες πλημμύρες και η βύθιση φορτηγού πλοίου στα ανοικτά της Ταϊβάν είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα από το πέρασμα του τυφώνα Γκέμι από τη βόρεια Ταϊβάν. Ο τυφώνας κατευθύνεται στην ηπειρωτική Κίνα όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, ο τυφώνας Γκέμι έφθασε πάνω από το έδαφος περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 19:00 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας), στις βορειοανατολικές ακτές, στην κομητεία Γιλάν. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε τη νήσο τα τελευταία οκτώ χρόνια και συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας ως ακόμη και 227 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Περί τις 08:30 (04:00 ώρα Ελλάδας) βρισκόταν πλέον στο στενό της Ταϊβάν και κατευθυνόταν στη Φουτζού, στην επαρχία Φουτζιάν της ηπειρωτικής Κίνας.

Super Typhoon #Gaemi is forecast to strike #Taiwan 🌀⚠️



Winds could exceed 240 km/h (150 mph), the equivalent of a high-end category 4 hurricane, before impacting northern Taiwan on Wednesday.



Gaemi will then go on to strike China’s Fujian province on Thursday. pic.twitter.com/yKJyCG3owt