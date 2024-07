Φιλιππίνες: Βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο με 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου 

Συνολικά 1,4 εκατομμύριο λίτρα πετρελαίου μετέφερε το δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Φιλιππίνων, Terra Nova, το οποίο ανατράπηκε και βυθίστηκε την Πέμπτη (25/7) ανοικτά της Μανίλας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, που προσπαθούν να περιορίσουν την επαπειλούμενη διαρροή του φορτίου του.

TANKER CAPSIZES IN MANILA BAY



The MT Terra Nova, carrying 1.4 million liters of industrial fuel oil, sank in Manila Bay, nearly seven kilometers off Limay municipality in Bataan province, near the capital, in the early hours of Thursday.



Read: https://t.co/cf0xY76TF0 pic.twitter.com/eyoaD3lUeA