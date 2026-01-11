Ταγιάνι: Υποστηρίζω τις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού

O Ιταλός υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε, πριν από λίγο, στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και σε ανάρτησή του στο «Χ», υπογράμμισε: «Η ιταλική κυβέρνηση εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τα όσα, εδώ και ημέρες, συμβαίνουν στο Ιράν. Εκφράζω την υποστήριξή μου στις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού και ζητώ από τις αρμόδιες αρχές να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και τις βασικές ελευθερίες όλων των διαδηλωτών και να εγκαταλείψουν, σε κάθε περίπτωση, την ντροπή της θανατικής ποινής ως μέτρο καταστολής».

Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, παράλληλα, εξέφρασε την θλίψη τους για τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους στις διαδηλώσεις και πρόσθεσε: «η Ιταλία, μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους, πρωταγωνιστεί στην άσκηση δυναμικής διπλωματικής πίεσης, ώστε να φτάσουμε σύντομα σε μια θετική επίλυση της κρίσης, με σεβασμό στις προσδοκίες του ιρανικού λαού και στην ακεραιότητα των πολιτών του».