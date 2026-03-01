«Μας προκαλεί ανησυχία ο υψηλός αριθμός Ιταλών που πρέπει να επιστρέψουν στην χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι, Αντόνιο Ταγιάνι, με αναφορά στις συνέπειες της ισραηλοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση της Rai, πρόκειται για περίπου χίλιους Ιταλούς τουρίστες που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ταγιάνι πρόσθεσε, πάντως, πως δεν κινδυνεύει η ακεραιότητά τους και ότι η ιταλική πρεσβεία στην Τεχεράνη παραμένει ανοικτή. Υπολογίζεται ότι, στην φάση αυτή, οι Ιταλοί πολίτες που βρίσκονται ακόμη στην χώρα, ως μόνιμοι κάτοικοί, είναι περίπου 470.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας τόνισε ότι είναι έτοιμος να πληροφορήσει τις αρμόδιες επιτροπές του κοινοβουλίου της Ρώμης για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο Ιράν. Με αναφορά, δε, στον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι με την οικογένειά του, ο Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε: «Προσωπικά, δεν ήξερα ότι ήταν εκεί, είχε αναχωρήσει νωρίτερα. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να επιστρέψει, ελπίζω πριν από τις 7 Μαρτίου. Ενημερωθήκαμε για την επίθεση από την κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Μου τηλεφώνησε ο[Ισραηλινός] υπουργός Εξωτερικών Σάαρ χθες νωρίς το πρωί, όταν η επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει».

