Μια ομάδα που εκπροσωπεί μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προέτρεψε την Παρασκευή τους ταξιδιώτες να είναι υπομονετικοί, καθώς τα προβλήματα προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας καθυστέρησαν τα ταξίδια για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

«Είναι ασφαλές να πετάμε, αλλά οι ελλείψεις προσωπικού στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας επιβαρύνουν το σύστημα και προκαλούν χρονικά διαστήματα στις πτήσεις, επιβραδύνοντας τα πάντα», δήλωσε η Airlines for America, η εμπορική ομάδα που εκπροσωπεί τις American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines και άλλους μεγάλους αερομεταφορείς, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

«Το συμπέρασμα είναι ότι όποιος κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή ενθαρρύνεται να κάνει υπομονή».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι τα προβλήματα προσωπικού οδήγησαν σε καθυστερήσεις σε αεροδρόμια όπως το Φοίνιξ, το Νιούαρκ και το ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης και αναμένονται περισσότερα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Περισσότερες από 2.500 πτήσεις έχουν καθυστερήσει έως τη 1 μ.μ. ET (8μμ ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής, μετά από 22.000 που είχαν καθυστερήσει από τη Δευτέρα. Αναμένεται αύξηση των αεροπορικών ταξιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του τριήμερου Σαββατοκύριακου των διακοπών της Ημέρας του Κολόμβου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της FAA δήλωσε ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες ελλείψεις προσωπικού στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ εισήλθε στη 10η ημέρα, αλλά τόνισε ότι η ασφάλεια δε θα τεθεί σε κίνδυνο.

«Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν αυξηθεί σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σε email προς τους εργαζομένους. «Η ασφάλεια δε θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο. Όταν προκύψουν περιορισμοί προσωπικού, θα μειώσουμε τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια και τα κέντρα που επηρεάζονται για να διατηρήσουμε την ασφαλή λειτουργία τους».

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και περίπου 50.000 αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εργαστούν κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης, αλλά δεν πληρώνονται. Οι ελεγκτές πρόκειται να λάβουν μερικό μισθό στις 14 Οκτωβρίου για την εργασία που πραγματοποίησαν πριν από το lockdown.

Το 2019, κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε καθώς οι εργαζόμενοι δεν πλήρωναν τους μισθούς τους, με αποτέλεσμα να παραταθούν οι χρόνοι αναμονής στα σημεία ελέγχου σε ορισμένα αεροδρόμια.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, γεγονός που άσκησε πίεση στους νομοθέτες να τερματίσουν γρήγορα την αντιπαράθεση.