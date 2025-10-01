Τα μεγαλύτερα shutdown στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ

Το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίζει να βρίσκεται την Τετάρτη στην κορυφή των ειδήσεων των μεγαλύτερων media του εξωτερικού.

Το Reuters καταγράφει τα μεγαλύτερα shutdowon από το 1980, όταν οι αμερικανικές κυβερνήσεις άρχισαν να απολύουν ορισμένους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους όταν έληγαν οι προϋπολογισμοί δαπανών στο Κογκρέσο.

2018-2019 - 35 ημέρες

Η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας που έχει καταγραφεί ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αρνήθηκαν να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που περιελάμβανε το αίτημα του Τραμπ για 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή φράχτη στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Τελικά, οι νομοθέτες ενέκριναν ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες χωρίς τα χρήματα για το τείχος στα σύνορα, το οποίο ο Τραμπ υπέγραψε ως νόμο στις 25 Ιανουαρίου 2019.

1995-1996 - 22 ημέρες

Η κυβέρνηση έκλεισε εν μέρει στις 16 Δεκεμβρίου 1995, στο πλαίσιο μιας σύγκρουσης μεταξύ του Κογκρέσου, που ελέγχονταν από τους Ρεπουμπλικάνους, και του τότε Προέδρου Μπιλ Κλίντον, ενός Δημοκρατικού, σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης του προϋπολογισμού. Ο Κλίντον υπέγραψε ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης στις 6 Ιανουαρίου 1996. Ορισμένες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το κοινό κατηγόρησε σε μεγάλο βαθμό τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο για το κλείσιμο και ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι η διαμάχη βοήθησε τον Κλίντον να κερδίσει την επανεκλογή του το 1996.

2013 - 16 ημέρες

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι άρχισαν να παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές την 1η Οκτωβρίου, αφού οι Ρεπουμπλικανοί απαίτησαν περικοπές ή καθυστερήσεις σε έναν νόμο για την υγειονομική περίθαλψη που υποστήριζε ο τότε Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ένας Δημοκρατικός. Το κλείσιμο ήταν μέρος ενός ευρύτερου αδιεξόδου σχετικά με το εθνικό χρέος, με την κυβέρνηση να κινδυνεύει να αθετήσει τις υποχρεώσεις της χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου για περαιτέρω δανεισμό. Ο Ομπάμα υπέγραψε ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Οκτωβρίου, με νομοθεσία που επέτρεπε επίσης περαιτέρω

1995 - 6 ημέρες

Σε μια προοίμιο της μακρύτερης διακοπής λειτουργίας στα τέλη του 1995, οι κυβερνητικοί υπάλληλοι άρχισαν να παίρνουν άδεια στις 14 Νοεμβρίου, αφού ο Κλίντον άσκησε βέτο σε ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους. Η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία στις 19 Νοεμβρίου για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, αλλά μια άλλη διακοπή λειτουργίας ήταν μόνο λίγες εβδομάδες μακριά.

1990 - 3 ημέρες

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους άσκησε βέτο σε νομοσχέδιο για τις δαπάνες λόγω διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο μείωσης του ελλείμματος, με αποτέλεσμα την μερική διακοπή λειτουργίας στις 6 Οκτωβρίου, που οδήγησε στο κλείσιμο εθνικών πάρκων και άλλων αξιοθέατων. Οι νομοθέτες ψήφισαν μέτρο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου.

2018 - 3 ημέρες

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, μπλοκάρουν ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες, προκαλώντας κλείσιμο της κυβέρνησης στις 20 Ιανουαρίου, εν μέρει ως μέσο προστασίας από την απέλαση των μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα χωρίς άδεια όταν ήταν παιδιά. Το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που έθεσε τέλος στο κλείσιμο της κυβέρνησης στις 22 Ιανουαρίου, χωρίς να αντιμετωπίσει το ζήτημα της τύχης των νεαρών μεταναστών χωρίς χαρτιά.