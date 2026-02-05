Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταρτίσει σχέδια για την κατασκευή ενός συγκροτήματος κατοικιών που θα στεγάσει χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους σε τμήμα της νότιας Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, σύμφωνα με χάρτη που έλαβε γνώση το Reuters και σύμφωνα με άτομα ενημερωμένα για τα σχέδια.

Ο χάρτης πολεοδομίας δείχνει πού θα κατασκευαστεί το «Προσωρινό Συγκρότημα Κατοικιών των ΗΑΕ», κοντά στη Ράφα, κάποτε μια πόλη με πληθυσμό 250.000 κατοίκους, η οποία πλέον έχει σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί και ερημωθεί.

Η Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι το σημείο όπου αναμένεται να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια διαρκή ειρήνη στον πυκνοκατοικημένο παράκτιο θύλακα, μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Οι δωρητές διστάζουν να διαθέσουν κεφάλαια για το σχέδιο, ανησυχώντας ότι οι διαφωνίες σχετικά με τον αφοπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για την πολιτική βιωσιμότητα του έργου των Εμιράτων, καθώς οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να διστάσουν να στεγαστούν σε ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζει σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει την ίδρυση μιας πολυεθνικής αποστολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη Γάζα με έδρα το νότιο Ισραήλ, όπου αξιωματούχοι των Εμιράτων έχουν μοιραστεί λεπτομέρειες για την κατασκευή προσωρινών κατοικιών και την παροχή βασικών υπηρεσιών στη Ράφα, όπως δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες ενημερωμένοι για την πρωτοβουλία.

Ο χάρτης δείχνει ότι οι κατοικίες των ΗΑΕ θα βρίσκονται κοντά στην «κίτρινη γραμμή», η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας του Οκτωβρίου για την οριοθέτηση των περιοχών που ελέγχονται από το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το άρθρο, αξιωματούχος των Εμιράτων δήλωσε ότι η χώρα του Κόλπου «παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών προσπαθειών για την υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σχέδια για την κατασκευή του προσωρινού χώρου στέγασης.

«Πνίγοντας τη Χαμάς»

Ένας από τους διπλωμάτες ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός είχε εκκαθαρίσει μεγάλη περιοχή που οδηγεί από τις ακτές της Μεσογείου προς τη Ράφα, προκειμένου να δημιουργηθούν έργα προσωρινής στέγασης όπως αυτό που σχεδίαζαν τα ΗΑΕ.

Οι διπλωμάτες σημείωσαν ότι η πρωτοβουλία των Εμιράτων θυμίζει πρόταση των ΗΠΑ για την κατασκευή προσωρινών κατοικιών για Παλαιστίνιους σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ. Αμερικανοί αξιωματούχοι αρχικά περιέγραψαν το σχέδιο ως «Εναλλακτικές Ασφαλείς Κοινότητες» και πιο πρόσφατα ως «Σχεδιασμένες Κοινότητες».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα ΗΑΕ συντονίζουν την πρωτοβουλία τους για τη στέγαση με την Ουάσινγκτον, μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης - ενός νέου παγκόσμιου οργάνου που ίδρυσε ο Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων - και με μια παλαιστινιακή επιτροπή που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και πρόκειται να διοικήσει τη Γάζα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η κατασκευή κατοικιών σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ θα μπορούσε να ενισχύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενθαρρύνοντας τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τις ζώνες υπό έλεγχο Χαμάς και στερώντας από την οργάνωση πρόσβαση σε άμαχο πληθυσμό.

Ο Κένεθ Κάτζμαν, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Κέντρο Σουφάν, ένα think tank των ΗΠΑ με έμφαση στην ασφάλεια, δήλωσε ότι οι «Εναλλακτικές Ασφαλείς Κοινότητες» σχεδιάστηκαν ως μέσο σταδιακού «πνιγμού της Χαμάς», αλλά για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να κατασκευαστούν σε μεγάλη κλίμακα, στεγάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους.

«Μερικά οικιστικά έργα δεν αρκούν για να νικήσουν τη Χαμάς. Πρέπει να γίνουν πολλά για να υπάρξει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αμφιβολίες για τους αριθμούς

Τα ΗΑΕ, που συνήψαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 μέσω συμφωνίας με μεσολάβηση Τραμπ, θεωρούν τη Χαμάς και άλλες πολιτικές ισλαμιστικές ομάδες απειλές για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Τέσσερις διπλωμάτες αμφέβαλλαν κατά πόσο οι Παλαιστίνιοι θα μετακινούνταν σε μεγάλους αριθμούς σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και επισήμαναν τον κίνδυνο μόνιμης διαίρεσης της Γάζας. Σε αντίθεση με την πρωτοβουλία των ΗΠΑ, τα ΗΑΕ είχαν εντοπίσει περιοχή όπου δεν υπήρχαν προηγουμένως κατοικίες.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα. Η Χαμάς ελέγχει την υπόλοιπη επικράτεια, όπου σχεδόν όλοι οι δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν σε πολυσύχναστους καταυλισμούς και ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένων συνοικιών.