Τα δύο τρίτα των νεκρών στρατιωτών της Ρωσίας είναι πρώην κρατούμενοι

Τα ονόματα 45.123 Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία εντόπισαν και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι. Οι απώλειες υπολογίστηκαν από τη ρωσική υπηρεσία του BBC και τη Mediazona μαζί με μια ομάδα εθελοντών.

Σύμφωνα με το NEXTA, τα δύο τρίτα όλων των νεκρών που ταυτοποιήθηκαν είναι εκείνοι που δεν ήταν συνδεδεμένοι με τον στρατό πριν από την εισβολή: πρώην κρατούμενοι και «στρατολογημένοι» από τις λεγόμενες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες.

Μόλις το 2023, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν τα ονόματα 27.906 νεκρών Ρώσων στρατιωτικών, που είναι 57% περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα θύματα, για τον πρώτο χρόνο του πολέμου.

