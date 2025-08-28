Η Ρωσία πανηγυρίζει για την πολύνεκρη επίθεση στο Κίεβο: Πετύχαμε τους στόχους μας - Οργή και καταδίκη Ευρωπαίων για το χτύπημα σε κτίριο της ΕΕ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, και τραυμάτισαν άλλους 38, είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».

Μετά τα φονικά πλήγματα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Επίσης, η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Στην τελευταία του επιχειρησιακή ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές Σούμι, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια, Ντνιεπροπετρόφσκ, Χερσώνα και Χάρκοβο, χωρίς να κάνει αναφορά στις νυχτερινές επιθέσεις του στο Κίεβο.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει κλείσει την πόρτα των διαπραγματεύσεων, παρά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις για την επίτευξη των στόχων της.

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική κατάπαυσης του πυρός, είπε ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την ειρήνη θα πρέπει να συζητηθεί «διακριτικά».

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για στοχοποίηση αμάχων, με τη χθεσινοβραδινή επίθεση να είναι απλώς η τελευταία στο Κίεβο, το οποίο απέχει πολύ από την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος βομβαρδισμός

Ο χθεσινοβραδινός βομβαρδισμός, κατά τον οποίο 598 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 31 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος του πολέμου μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας της χώρας.

Στην πραγματικότητα, όλες οι μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν γίνει από τα τέλη Ιουνίου.

Οργή και καταδίκη από την Ευρώπη

Σε δηλώσεις έχουν προβεί από το πρωί της Πέμπτης, Ευρωπαίοι ηγέτες και στελέχη της Κομισιόν, προκειμένου να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στο Κίεβο και να καταδικάσουν τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα αλλά και στο κτίριο της αντιπροδωπείας της ΕΕ εκεί.

«Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα σε περιοχές αμάχων», ανέφερε η Κος σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βίαιες επιθέσεις, ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας βρίσκεται στο πλευρό του προσωπικού της ΕΕ, των οικογενειών τους και όλων των Ουκρανών που υπομένουν αυτή την επίθεση», τόνισε.

Α. Κόστα: Σκόπιμο πλήγμα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από την επίθεση εναντίον του Κιέβου, λέγοντας πως τα πλήγματα ήταν σκόπιμα.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Καταδίκη Φον ντερ Λάιεν για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο και την αντιπροσωπεία της ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.



It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.



Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Ζημιές στο γραφείο του Βρετανικού συμβουλίου

Το Βρετανικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το γραφείο του υπέστη «σοβαρές ζημιές» στις επιθέσεις, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Μετά την επίθεση της χθεσινής νύχτας στο Κίεβο, το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές και θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας.»

«Ενώ ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στις απαντήσεις μας, η συνεργασία μας με τους Ουκρανούς εταίρους μας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Μακρόν: Τρόμος και βαρβαρότητα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «βαρβαρότητα».

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

Στάρμερ: Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει

Την πολύνεκρη ρωσική επίθεση καταδικάζει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025

Κάλας: Ενώ ο κόσμος αναζητά έναν δρόμο προς την ειρήνη, η Ρωσία απαντά με πυραύλους

Η Κάγια Κάλλας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κλιμακώνει σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία και χλευάζει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Ενώ ο κόσμος αναζητά έναν δρόμο προς την ειρήνη, η Ρωσία απαντά με πυραύλους», έγραψε στο X.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

«Η επίθεση κατά της Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας δείχνει μια σκόπιμη επιλογή κλιμάκωσης και χλευασμού των ειρηνευτικών προσπαθειών. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να διαπραγματευτεί», ανέφερε.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιλέγει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο - Ώρα για νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας

Με αφορμή την επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να μπουν νέες και πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, οι πρώτες ομάδες αντιμετώπισης καθαρίζουν τα ερείπια ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών μετά από ρωσική επιδρομή. Μια ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Ξανά δολοφονίες. Δυστυχώς, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί νεκροί. Ένα από αυτά είναι παιδί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες είναι τραυματίες. Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα αποτελούν μια σαφή απάντηση σε όλους στον κόσμο που, εδώ και εβδομάδες και μήνες, ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία. Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο. Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες. Η Ρωσία εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν.

Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα σε ό,τι συμβαίνει. Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας της Ρωσίας. Αναμένουμε αντίδραση από την Ουγγαρία. Ο θάνατος παιδιών σίγουρα θα πρέπει να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα συναισθήματα από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε αντίδραση από όλους στον κόσμο που έχουν ζητήσει ειρήνη, αλλά τώρα πιο συχνά σιωπούν αντί να λαμβάνουν θέσεις αρχών.

Και σίγουρα είναι καιρός για νέες, αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για όλα όσα κάνει. Όλες οι προθεσμίες έχουν ήδη παραβιαστεί, δεκάδες ευκαιρίες για διπλωματία έχουν καταστραφεί. Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνη για κάθε χτύπημα, για κάθε μέρα αυτού του πολέμου. Αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων της Ρωσίας!»

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

💥💥ATAQUE RUSO💥💥

Fuego y humo en la capital ucraniana. La ciudad de Kiev ha sido impactada por múltiples misiles balísticos hace un momento. pic.twitter.com/dli629QhUK — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 28, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

More strikes on Kiev (below), more than 80 drones in the sky. Missile strikes on Zhitomir. pic.twitter.com/0L7R726czO — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 28, 2025

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε σε «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

🔥🔥KIEV AMANECE CON INCENDIOS EN VARIOS PUNTOS TRAS EL ATAQUE COMBINADO RUSO🔥🔥 pic.twitter.com/QMj1nLqcEi — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 28, 2025

Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.