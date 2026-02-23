Σε μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής, ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει το έδαφος για μια γενικευμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με απώτερο στόχο την ανατροπή του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον στενό κύκλο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ένα κλιμακούμενο σχέδιο δράσης, ξεκινώντας από στοχευμένα πλήγματα και καταλήγοντας σε μια ολοκληρωτική επίθεση, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με την απαίτηση για πλήρη τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Παρά πάντως την πολεμική ρητορική, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης επικρατεί σκεπτικισμός ενώ η τελευταία ελπίδα για την αποφυγή της σύρραξης εναποτίθεται στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης την προσεχή Πέμπτη, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Η στρατιωτική κλιμάκωση

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη συγκεντρώσει στην περιοχή μια «τεράστια αρμάδα», την μεγαλύτερη από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Δύο ομάδες αεροπλανοφόρων, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά βρίσκονται σε απόσταση βολής, ενώ το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford κατευθύνεται προς τις ακτές του Ισραήλ. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, πυρηνικοί σταθμοί και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Εσωτερικές διαφωνίες και προκλήσεις

Παρά την πολεμική ρητορική, στο εσωτερικό της κυβέρνησης επικρατεί σκεπτικισμός. Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Νταν Κέιν, και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών πληγμάτων για την επίτευξη αλλαγής καθεστώτος, τονίζοντας ότι το Ιράν αποτελεί έναν εξαιρετικά δύσκολο στόχο, συγκριτικά με την πρόσφατη επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος JD Vance θέτει ερωτήματα για τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Η διπλωματική «έξοδος»

Η τελευταία ελπίδα για την αποφυγή της σύρραξης εναποτίθεται στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης την προσεχή Πέμπτη. Μια συμβιβαστική πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) βρίσκεται στο τραπέζι, η οποία θα επέτρεπε στο Ιράν ένα εξαιρετικά περιορισμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Ωστόσο, το χάσμα παραμένει βαθύ: ο Λευκός Οίκος επιμένει στο «μηδενικό εμπλουτισμό», ενώ η Τεχεράνη υπεραμύνεται του «δικαιώματός» της στα πυρηνικά.

Με την πίεση να κορυφώνεται, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η απόφαση για πόλεμο ή ειρήνη φαίνεται να εξαρτάται πλέον από έναν «έντιμο συμβιβασμό» που και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να παρουσιάσουν ως απόλυτη