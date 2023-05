Ρωσικά «αντίποινα»

Μία ακόμα νύχτα τρόμου λόγω ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν οι κάτοικοι σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και στην της χώρας, Κίεβο.

Στον απόηχο των ισχυρισμών της Ρωσίας ότι η Ουκρανία στόχευσε το Κρεμλίνο με δικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προσπάθησε να δολοφονήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Μόσχα εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένων αεροσκάφη καμικάζι. Κύριοι στόχοι αποτέλεσαν το Κίεβο και η Οδησσός.

Και τα 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας αναφέρθηκε ότι καταρρίφθηκαν, ενώ τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε περιοχή όπου βρίσκεται σχολικός κοιτώνας στην Οδησσό, αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Τα θραύσματα της ουράς δύο από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν πάνω τους χαραγμένο το μήνυμα «για τη Μόσχα» και «για το Κρεμλίνο».

Russia attacked Kyiv and Ukraine with drones last night - the fourth massive attack on Ukrainian cities in the past week.



Air defense shot down all drones targeted at Kyiv and 12 out of 15 drones targeted at Odesa. Three of them hit a university dorm in Odesa. Thankfully, no one… pic.twitter.com/dzPwnjXFL8