Τα βίντεο της φρίκης: Οι θηριωδίες των τρομοκρατών της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου (vids)

Δεκάδες φρικτά βίντεο από τις θηριωδίες της Χαμάς, το «μαύρο» Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου, προβλήθηκαν σε στενό κύκλο 10 Ελλήνων δημοσιογράφων στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Αρκετά από αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ωστόσο, τα περισσότερα είναι τόσο σκληρά που δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθούν.

Ισραηλινοί βουλευτές της Κνεσέτ λύγισαν και ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας τα βίντεο από το φρικιαστικό υλικό των 43 λεπτών την Τρίτη, ενώ πολλοί από αυτούς δεν άντεξαν να το παρακολουθήσουν όλοι.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival. This just shows you that Hamas does not care who—they just kill.

«Η σφαγή όπως καταγράφηκε από τους χασάπηδες» όπως είπε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Αθήνα Νόαμ Κατς. «Οι οικογένειες των θυμάτων δεν πρέπει να δουν το βίντεο αυτό. Είναι τόσο σκληρό και δεν θα το αντέξουν. Ομως θέλουμε ο κόσμος να δει και να ξέρει τι συνέβη» λέει ο Νόαμ Κατζ.

Τα περισσότερα από τα βίντεο της σφαγής των 1.400 Ισραηλινών έχουν τραβηχτεί από τις κάμερες που φορούσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, από κάμερες παρακολούθησης μέσα σε κιμπούτζ, σε σπίτια που κοιμούνταν τα θύματα της σφαγής το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου, ενώ κάποια είναι από το υλικό που καταγράφουν οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re'im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.



