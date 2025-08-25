Οι αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις του Πούτιν για το Ουκρανικό - Στο προσκήνιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Τα αδιαπραγμάτευτα όρια της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επανέλαβε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο NBC, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Μια ομάδα κρατών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας, σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη του στο NBC που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι, το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στη χώρα, όπως ενημέρωσαν τρεις πηγές.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στο NBC News, στην εκπομπή «Meet the Press», ότι ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν συζητήσει το ζήτημα της εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν είχε αναφέρει τις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Στις συνομιλίες αυτές, η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συζητήσει την μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είχε δει το Reuters το 2022.

Μάλιστα, ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μια ομάδα που θα περιλαμβάνει μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

«Και οι εγγυητές θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην ανήκει σε κανένα στρατιωτικό μπλοκ και να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ο Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, ότι η Μόσχα επιθυμεί προστασία για τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ζήτημα εδαφικής διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει στην ατζέντα πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι»

Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ατζέντα για πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι λέει «όχι σε όλα».

Ειδικότερα, ο Λαβρόφ είπε ότι ο Πούτιν είχε ξεκαθαρίσει πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπό τον όρο ότι θα υπήρχε κατάλληλη ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση – κάτι που, όπως είπε, δεν υπάρχει προς το παρόν.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ατζέντα για μια Σύνοδο Κορυφής θα είναι έτοιμη. Και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», είπε ο Λαβρόφ στο NBC, προσθέτοντας ότι για αυτόν τον λόγο δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση προς το παρόν.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να δείξει ευελιξία σε αρκετά ζητήματα που έθεσε ο Τραμπ στη συνάντηση ΗΠΑ –Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα, αλλά κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν επέδειξε την ίδια ευελιξία στις συνομιλίες με τον Τραμπ και τους ευρωπαίους συμμάχους που ακολούθησαν στην Ουάσιγκτον.

«Ο ίδιος (ο Τραμπ) το υπέδειξε σαφώς – ήταν πολύ σαφές σε όλους ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης στο ΝΑΤΟ (της Ουκρανίας), συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για εδαφικά ζητήματα, και ο Ζελένσκι είπε όχι σε όλα», είπε ο Λαβρόφ.

«Ακόμη είπε όχι, όπως είπα, ακόμη και στην κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα. Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με ένα άτομο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης;», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Λαβρόφ στο NBC:

Βανς: Η Ρωσία έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο της με την Ουκρανία και εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο, παρά την απουσία σαφούς προόδου προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, ο Βανς ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προχωρήσει σε αρκετές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, για την προστασία της από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Πιστεύω ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά σε αυτά τα τριάμισι χρόνια της σύγκρουσης», είπε ο Βανς σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν την Κυριακή.

«Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν πρόκειται να μπορέσουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς - μαριονέτα στο Κίεβο - κάτι που ήταν βασική απαίτηση στην αρχή. Και, το πιο σημαντικό, έχουν αποδεχτεί ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την απειλή επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνευτική λύση εντός δύο εβδομάδων, δείχνοντας δυσαρέσκεια με τη Μόσχα μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση, αν και παραδέχτηκε ότι νέες ποινές είναι απίθανο να οδηγήσουν άμεσα τη Ρωσία σε κατάπαυση πυρός.

Ανέφερε, επίσης, την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ως παράδειγμα της οικονομικής πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ειρήνη.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία μπορεί να ξαναγίνει αποδεκτή στην παγκόσμια οικονομία αν σταματήσει τις δολοφονίες, αλλά θα παραμείνει απομονωμένη αν δεν το κάνει», δήλωσε ο Βανς.