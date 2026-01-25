Τ. Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου

Τον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, με αιχμή τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, αναδεικνύει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στη «Μακεδονία της Κυριακής».

Όπως τονιζει ο υπουργός, «η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού προτύπου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Εδώ χτυπά η καρδιά της βιομηχανικής, ενεργειακής και εξαγωγικής ισχύος της χώρας και αυτόν τον ρόλο θέλουμε να τον ενισχύσουμε με ακόμη περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, επισημαίνοντας πως «φέρνουμε προς ψήφιση τον Φεβρουάριο ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός για τον Αναπτυξιακό Νόμο «αλλάξαμε εντελώς τη φιλοσοφία στον νέο Αναπτυξιακό νόμο, θεσπίζοντας αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται πλέον εντός 90 ημερών. Στα δύο πρώτα καθεστώτα, για τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, που είχαν προκηρυχθεί τον Οκτώβριο, ήδη έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες.»

Μάλιστα, ανέφερε ότι στις 31 Ιανουαρίου, όπως προβλέπει ο νόμος, θα ανακοινωθούν τα οριστικά επενδυτικά σχήματα που θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση.